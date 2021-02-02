Навальный заявил о политических мотивах дела против себя и снова обвинил Путина в отравлении

Сегодня в заключительном слове в суде Алексей Навальный заявил, что ЕСПЧ ранее признал дело «Ив Роше» сфабрикованным, а сам оппозиционер после решения Европейского суда получил от РФ компенсацию за нарушение своих прав. Попытку заменить ему условный срок на реальный он связал с преследованием по политическим мотивам и с тем, что сумел выжить после отравления «Новичком».

Суд предоставил слово Навальному сразу после перерыва, хотя оппозиционер попросил дать сначала высказаться прокурору и Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), сообщает «Медиазона». В начале своей речи оппозиционер напомнил, что по делу «Ив Роше», по которому он получил в 2014 году условный срок, имеется решение Европейского суда по правам человека.

«Россия является членом Совета Европы, и Европейский суд написал, что даже состава преступления [в деле «Ив Роше»] нет. Дело, по которому я нахожусь в клетке, полностью сфабриковано. Мало того, Российская Федерация даже признала это – половинчато – выплатив мне компенсацию. <…> Меня все равно продолжают судить по этому делу, меня уже и невиновным признали, и дело сфабрикованным, и все равно государство с упорством маньяка пытается меня осудить», – заявил он.

Навальный подчеркнул, что «кому-то очень хотелось, чтобы я ни одного шага не сделал по территории нашей страны свободным человеком». После того, как оппозиционер заявил, что причина его преследования – «ненависть и страх одного человека, живущего в бункере», прокурор Фролова попросила суд сделать замечание Навальному, а адвокат обратилась с просьбой сделать замечание прокурору.

В своей речи Навальный вновь обвинил президента РФ Владимира Путина в попытке своего убийства, назвав его «чиновничком, которого случайным образом поставили на президентский пост, который никогда не участвовал в дебатах, и это его единственный метод – пытаться убить людей».

«И сколько бы [Путин] ни пытался изображать из себя геополитика, его обида в отношении меня – в том, что в историю он войдет как отравитель. Вот был Александр Освободитель или Ярослав Мудрый, а этот человек войдет в историю как отравитель трусов. Меня охраняет полиция, половина Москвы оцеплена оттого, что мы показали, что он требует воровать у оппонентов трусы и мазать их химоружием», – цитирует оппозиционера «Медиазона».

Стоит отметить, что прокурор и судья несколько раз предлагали Навальному вернуться к рассматриваемому представлению УФСИН и «не заниматься политикой» в зале заседаний.

Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев, в свою очередь, обратил внимание, что Навальный не скрывался от ФСИН, адрес оппозиционера был указан в уведомлении, которое сам Кобзев направил в службу исполнения наказаний из Германии, при этом было несколько интервью с Навальным, где он рассказывал, как заново учился многим элементарным вещам.

В таком состоянии человек не мог ездить дважды в месяц в Россию, чтобы отметиться в рамках приговора об условном сроке. «Раз место было известно, он никак не может являться лицом, скрывавшимся от контроля – если лицо по каким-то причинам не ходит, это основание для того, чтобы рассмотреть вопрос: «Не ходит по уважительным причинам или по неуважительным?». Этого сделано не было», – сказал он.

При этом юрист подчеркнул, что в приказе Минюста о первоначальных розыскных мероприятиях осужденных говорится, что они проводятся с момента, когда становится известно об уклонении осужденного на основании рапорта. Но такого рапорта в материалах дела нет.

Напомним, Симоновский районный суд Москвы рассматривает ходатайство столичного УФСИН по замене условного срока Навальному на реальный, причем заседание проходит в выездном формате в здании Мосгорсуда. Прокуратура потребовала отправить Навального за решетку на 3,5 года.

Оппозиционер был задержан в аэропорту «Шереметьево» 17 января после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию. На следующий день Химкинский городской суд провел выездное заседание в здании местного отдела полиции, и арестовал оппозиционера до 15 февраля. Генпрокуратура выступила с заявлением о поддержке этого предложения. В ведомстве пояснили, что оппозиционер неоднократно нарушал условия приговора по делу «Ив Роше», не являясь на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию.

Москва, Татьяна Дорофеева

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