Навальный отверг обвинения в пропуске регистрации в УИС

Оппозиционер Алексей Навальный заявил, что являлся дважды в месяц для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию (УИС), как это и было предусмотрено приговором по делу «Ив Роше» в 2014 году. Об этом он сообщил в ходе судебного заседания, отвечая на вопрос прокурора о нескольких пропущенных отметках.

«Верно ли, что с января по август 2020 года, то есть до госпитализации, вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекцию: дважды в январе, по одному разу в феврале, марте и июле, а также в августе?» – цитирует «Медиазона» прокурора Фролову.

«Ответ – неверно. Потому что приговором суда была установлена моя обязанность являться два раза в месяц, – заявил Навальный. – С 2014 года пять лет я в вашу драную инспекцию приходил два раза в месяц. Я ходил несколько лет по четвергам, потом они захотели, чтобы я ходил по понедельникам. Но я здоровый человек, у меня есть семья, я в течение нескольких лет, даже зная, что решение суда незаконно, ходил два раза в месяц, по четвергам, почти всегда, и это инспекцию полностью устраивало. Потом они это изменили, но во время пандемии они приходили по четвергам. Если вас это не устраивает, так и скажите – мы требуем посадить Навального, потому что он ходил не по понедельникам, а по четвергам».

После этого прокурор повторила свой вопрос, и оппозиционер заявил, что утверждение о намеренном пропуске регистрации – неверно. «Нет. Несмотря на то, что решение липовое, тем не менее, там написано «обязан являться два раза в месяц» – я и являлся», – подчеркнул Навальной.

Затем Фролова поинтересовалась, было ли единственным уведомление, направленное им во ФСИН 23 ноября. «У меня не было необходимости отправлять письмо во ФСИН каждую неделю, – ответил на это Навальный. – Ты информируешь, что заболел, по окончании болезни берешь больничный лист, потом, когда прошел реабилитацию, у меня взяли анализы, я взял еще одну справку – все. Я что, должен был раз в неделю [слать письма]? В инспекции есть телефоны моей жены, матери, адвокатов – они должны были с ними связаться».

В финале обвинитель заявила, что Навальный – единственный с двумя условными сроками, и верно ли, что осознавая беспрецедентное снисходительное отношение, он счел для себя возможным нарушать условия. «Я имею основания заявлять о некой необычности своей ситуации, что власть фабрикует дела в отношении меня настолько открыто, что я успешно обжаловал все дела в ЕСПЧ», – сказал в ответ Навальный.

В настоящее время суд удалился для принятия решения. Федеральная служба исполнения наказаний настаивает для Навального на реальном сроке заключения в 3,5 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 02.02.21

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