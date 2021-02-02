«Продолжает деградировать»: российской экономике вынесен вердикт

Российские эксперты вновь озвучили негативный прогноз для отечественной экономики, вопреки обнадеживающим официальным заявлениям. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на заседании Экономического клуба ФБК Grant Thornton россиян предупредили, что кризис может заметно обостриться уже в 2021 году.

В частности, руководитель Центра исследований экономической политики экономфака МГУ Олег Буклемишев отметил, что «вопли торжества» финансовых властей о падении ВВП РФ в 2020 году всего на 3,1% не укладываются в логику реальных событий. «В долларовом выражении это более чем 10%. Вот реальный результат того, что происходит с российской экономикой. Она продолжает деградировать», – подчеркнул эксперт.

По его словам, долгосрочные индикаторы экономики предупреждают не только о продолжении стагнации, но и о предстоящем спаде. «Очень странно, что российское государство продолжает быть настроено в сторону ослабления курса отечественной валюты. Действительно, переоцененная валюта активно угрожает кризисом. А недооцененная, по мнению многих, даже хорошо… Но есть уже оценки, что с точки зрения финансирования критического импорта, притока инвестиций и многих других системно значимых вещей мы дошли до пределов. Дальнейшее ослабление рубля от параметров может привести даже не стагнации, а к ловушке спада. Те цифры, которые мы читаем по более-менее долгим индикаторам – это и отток капитала, и прямые инвестиции – чрезвычайно печальные», – пояснил Буклемишев.

«Предчувствия о серьезных событиях в российской экономике присутствуют», – добавил он.

Как пояснил бывший заместитель министра финансов РФ, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, негативные сценарии в мировой и российской экономике могут реализоваться после постпандемийного «отскока». «Логика может быть такая: станет ясно, что постпандемийное восстановление завершается. Хайп, что мы все свободны, что растет спрос и можно производить, пройдет, пройдет эффект восстановления. Тогда другие мысли появятся у инвесторов и регуляторов. Сейчас все нацелено на восстановление, чтобы не дать негативным факторам оказать фатальную роль. По идее, когда это закончится, в этот момент может возникнуть коррекция», – сказал Вьюгин.

Заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН. Яков Миркин со своей стороны отметил, что часть рисков может проявиться уже в этом году. «Очевидно, что уровень концентрации глобальных финансовых рисков продолжает нарастать. Может быть, когда завершится пандемия и начнется V-образные рост, уровень начнет падать. Но сегодня – он нарастает. Скажу осторожно… 30-40%, а может и 50% – вероятность того, что в 2021 году произойдут крупные коррекции финрисков, возникнут финансовые шоки, реализуются риски и волативность глобальных рынков, значит, и российского будут адекватны тому, что происходило в 2020-м», – сказал Миркин.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев предположил, что негативные сценарии начнут воплощаться после 2021 года. «Я бы прогнозировал, что развитые страны ожидает быстрое восстановление на основе реализации потребительского бума, что Россию как раз не ожидает. Но будет и пузырь. Чудес не бывает – кривая обвалится и пойдёт вниз. Мой среднесрочный прогноз – в развитых экономиках будет быстрое восстановление, будет потребительский бум. В российской экономике пузырей не будет, но не будет и быстрого восстановления. В постковидное восстановление мы входим со снизившимися реальных доходами населения – они за год упали на 3,5%, а с 2014 года – на 10,6% <…>. А вот финансовые риски, которые нарастают, их время, хотим мы того или нет, выходят за горизонт 2021 года. Можете жить спокойно, но до 21 года», – заключил Николаев.

Москва, Александра Быстрицкая

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