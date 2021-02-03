Пригожин описал будущее Навального в колонии

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал судебное заседание о замене условного срока Алексея Навального по делу «Ив Роше» на реальное тюремное заключение. Слова предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

По мнению предпринимателя, тюремный срок пойдет оппозиционеру на пользу. Более того, у него будет время «подумать о своем поведении». Как отметил Пригожин, главное, чтобы Алексей Навальный был трудоустроен и имел возможность выплачивать все имеющиеся у него долги.

Отметим, что некоторое время назад Евгений Пригожин выкупил долг ФБК (организация, признана иностранным агентом в России) и лично Алексея Навального перед комбинатом питания «Московским школьником». Сумма долга составила 88 миллионов рублей.

Напомним, Симоновский районный суд рассмотрел заявление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Ведомство запросило у суда замены условного срока Навального по делу «Ив Роше» на реальный. В результате судебный орган отменил условное осуждение оппозиционера, назначив ему реальный срок в 2,8 года колонии общего режима.

Сотрудники ФСИН отметили, что Алексей Навальный – единственный гражданин России, у которого было два условных срока одновременно и к кому регулярно применялись мягкие меры воздействия.

Москва, Екатерина Попова

Москва. Другие новости 03.02.21

Джефф Безос покинет пост главы Amazon. / На акциях протеста после суда над Навальным задержали более 1,4 тыс. человек. / Половина россиян хотят работать четыре дня в неделю. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»