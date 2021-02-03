«В колонии Навального могут убить, а вот в централе – нет» – правозащитники о перспективах заключения оппозиционера

Оппозиционер Алексей Навальный после вступления в силу решения Симоновского суда столицы будет отбывать наказание в ближайших к Москве регионах. В столице нет колоний общего режима, а по закону этапировать заключенного следует в учреждение по месту проживания. Об этом сообщил заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев.

Правозащитник в комментарии «Интерфаксу» допустил, что оппозиционера могут оставить в хозотряде при СИЗО в Москве, однако назвал этот вариант маловероятным.

В свою очередь, член московской ОНК Марина Литвинович пояснила, что в ближайшие дни – до рассмотрения апелляции – Навальный останется в Москве. «Это займёт пару недель или больше. И только после вступления приговора в силу, после апелляции, его могут отправить в колонию общего режима недалеко от Москвы», – отметила она в своем телеграм-канале, допустив при этом, что оппозиционера могут оставить в столице, поместив его, например, в «Кремлевский централ» (СИЗО №99/1). Поводом для этого может стать новое уголовное дело, пояснила Литвинович.

«Начнут его расследовать не торопясь. Почему не захотят отправлять? Потому что в колонии Навального могут убить, а вот в централе – нет, – считает она. – С другой стороны – народ так и будет ходить толпами к «Матросске». И тут не понятно, что власти решат: что им страшнее – убитый в колонии Навальный или толпы у СИЗО?»

Как уже сообщал «Новый День», накануне Симоновский суд столицы на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, оппозиционеру предстоит провести в колонии 2 года и 8 месяцев.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.02.21

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