Росгвардия пообещала сама проверить своего сотрудника, избившего в Москве журналиста

В Москве Росгвардия и городской омбудсмен проверят действия сотрудника ОМОН, который несколько раз ударил дубинкой по голове журналиста в жилете с надписью «Пресса». В Союзе журналистов России напомнили силовикам об ответственности за нападения на сотрудников СМИ.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах, в Росгвардии пообещали провести служебную проверку и оценить действия своего сотрудника с точки зрения действующего законодательства. Напомним, что согласно Уголовному кодексу РФ, за воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста, соединенное с насилием над журналистом, виновнику грозит до шести лет лишения свободы.

В ситуации с избитым оператором пообещала разобраться также уполномоченный по правам человека в Москве, Татьяна Потяева. «Сегодня я еду в Сахарово с проверкой. К вечеру вернусь, тогда уже будут и все другие обращения. Их много уже теперь, на сегодняшний день», – заявила омбудсмен, подтвердив, что знает об инциденте с журналистом.

«Есть такая информация. Все, что попадает в сеть, что мы видим своими глазами, по всем вопросам всегда делаем запросы. А если человек обращается к нам, то это уже более глубокая проработка всех тем. Держу на контроле», – цитирует Потяеву агентство.

Ранее руководитель Союза журналистов России Владимир Соловьев, комментируя ситуацию, напомнил силовикам об ответственности за нападения на журналистов, и подчеркнул, что «нельзя бить журналистов в жилетах».

По информации телеграм-канала Avtozak LIVE, речь идет об операторе YouTube-канала Real View Фёдоре Худокормове, который получил несколько ударов дубинкой по голове от сотрудника ОМОН. При этом журналист был в жилете с надписью «Пресса». По словам самого Худокормова, омоновец его толкнул, оператор сделал ему замечание – и тут же получил несколько сильных ударов дубинкой по голове. Судя по кадрам с места событий, инцидент происходил не в толпе, а на открытой местности. Сотрудник ОМОН специально вернулся назад для того, чтобы дважды ударить по голове оператора. После ударов пострадавший отлетает на дорогу, падает, и кричит от боли.

Несогласованные акции протеста вспыхнули в Москве после объявления решения Симоновского суда о замене условного срока на реальный оппозиционеру Алексею Навальному. Во время самого процесса, который начался в 11 часов, около здания Мосгорсуда по данным СМИ было задержано более десяти журналистов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 03.02.21

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