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Среда, 3 февраля 2021, 14:52 мск

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В Москве задержан молодой человек, распыливший перцовый газ в лицо росгвардейца

В Москве задержан 23-летний молодой человек по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника правоохранительных органов (ч. 1 ст. 318 УК РФ) во время несанкционированной акции 31 января. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, участник протеста распылил перцовый газ в лицо росгвардейцу.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в минувшее воскресенье вблизи Комсомольской площади. Молодому человеку предъявлено официальное обвинение, в в ходе допроса он полностью признал вину.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СКР.

Напомним, в ходе несанкционированных протестных акций 312 января в Москве было задержано 1 762 человека, 14 – обратились за помощью к врачам. По данным ОВД-Инфо, в целом в России было задержано 5 611 участников протестных выступлений. Среди них оказались около 60 сотрудников СМИ.

Москва, Светлана Антонова

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