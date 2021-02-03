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Среда, 3 февраля 2021, 16:00 мск

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В Москве 2 февраля задержали более 30 подростков

Накануне в Москве на несогласованных выступлениях в поддержку оппозиционера Алексея Навального были задержаны более 30 несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

По ее словам, которые приводит «Интерфакс», восемь подростков были задержаны и доставлены в полицию от здания Мосгорсуда, где проходил выездной суд над Навальным. С ними провели опросы, затем в полицию вызвали родителей и всех отпустили по домам.

«Держим ситуацию на контроле, уточняем, готовы включиться в процесс, если детям понадобится помощь», – заверила Ярославская.

Согласно данным «ОВД-Инфо», в день суда над оппозиционным политиком в целом в России было задержано 1408 человек. Из них – 1145 в Москве и 248 в Санкт-Петербурге. Среди задержанных были журналисты. Задержания также проводились в Ижевске, Омске, Челябинске, Краснодаре и еще нескольких городах, но они были единичными.

Москва, Светлана Антонова

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