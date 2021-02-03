«Пушечное мясо»: «проект Навальный» как отражение войны российской элиты

Политическая жизнь России оказалась в ситуации цугцванга: из-за конфликта между руководящей верхушкой и олигархической фрондой, представленной оппозиционером Алексеем Навальным, шанса на позитивное развитие событий практически не осталось. «Пушечным мясом» в этом противостоянии могут оказаться и рядовые россияне, и сам Навальный. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой.

По его словам, турбулентность российском обществе является отражением общемирового тренда. «Сейчас в свете конфликта и раскола на Западе, мы констатируем конвульсии мировой системы глобализма. Наши процессы – зеркало того, что происходит там. Если мы берем нашу власть, то видим, что круг людей, которые имеют доступ к ресурсу, сужается. Мы можем ограничить стороны теми людьми, которые входят в кооператив «Озеро» (дачный кооператив, одним из его учредителей был президент РФ Владимир Путин в конце 1990-х годов), где есть условный Алишер Усманов (российский миллиардер) и иже с ними. Другая сторона конфликта – те, кто теряют доступ к власти и возможность доступа к ресурсам», – сказал Неживой.

Как считает эксперт, оппозиционер Навальный является «проектом» части элиты, что отражает скрытые от общества процессы в Кремле. «С одной стороны, мы имеем провластную группу, опосредованную с лицом президента, а с другой – тех, кого от этого отодвигают. Вот санкционный список, который предоставил Навальный – там нет господина Потанина (Владимир Потанин – глава «Норникеля»). Навальный – лицо олигархической фронды, которую отодвигают от экономического ресурса», – полагает он.

Собеседник агентства пояснил, что оппозиционер смог занять место «фронтмена» после фиаско протестного движения на Болотной площади. «Просто в 2012 году, когда тоже была олигархическая фронда и собралась Болотная площадь, Борис Немцов (российский политик, убит зимой 2015 года) и его друг – Владимир Рыжков должны были повести народ на Кремль. Насколько я понимаю, они струсили, не стали это делать. И эти люди, которые стояли за ними, начали искать другого лидера, нашли Навального. Он достаточно исполнительный, ему это вроде как нравится», – сказал Неживой, отметив, что, по его мнению, если у Навального появится шанс «идти на Кремль», то он не струсит.

По оценке эксперта, ситуация в России накаляется – идет процесс потери управления страной. «Ситуация Цугцванга. Никаких экономических улучшений наблюдаться не будет. Мы продолжаем выпускать и рекламировать вакцину, вместо того, чтобы реанимировать экономику страны. Все остальное брошено. Я уже неоднократно говорил, что революция происходит не «снизу», а когда элита теряет способность к управлению политическими процессами. И мы это наблюдаем сейчас», – сказал он.

Политолог отметил, что протестные выступления и недовольство граждан станут добавочным импульсом к нарастающей дестабилизации. В то же время Неживой полагает, что поддержка Навального имеет ограниченный ресурс.

«Сейчас социология близка к показателям 1991 и 1998 годов. И чем дальше, тем хуже. Но Навальный не заявляет никаких лозунгов, он транслирует идею – «я против». Многие выступают не в поддержку Навального, а против той экономической ресурсной модели, на которую ориентируется элита. Он – некое лицо, другого – пока нет. Он хороший аналог Керенского (Александр Керенский глава временного правительства России после Февральской революции). Тогда царская Россия тоже попала в тупик. В итоге группа элит, которая сформировалась, решила, что нужно убрать царя и решать вопросы самим», – пояснил политолог.

С его точки зрения, в нынешних условиях и протестующие, и сам Навальный могут стать просто «пушечным мясом» в войне элит. «Он (Навальный) тоже – пушечное мясо. Если будет нужно, с ним никто церемониться не будет. Это вопрос больших денег и больших дядек, которые сошлись в борьбе за остатки того, что еще сохранилось от нашей страны», – заключил Неживой.

Как сообщал «Новый День», накануне Симановский районный суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. По данным ФСИН, оппозиционер многократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше» и регулярно не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции. Он проведет в колонии 2 года 8 месяцев. Защита намерена обжаловать решение суда.

Стоит отметить, что с момента задержания оппозиционера в России прошло уже три несанкционированные акции протеста 23 и 31января и вечером 2 февраля. Общее число задержанных – не менее 11 195 человек.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.02.21

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