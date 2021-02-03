«Диктатура паразитов»: у Кремля осталась только «дубинка», нынешний кризис – финальный

Российская власть находится в состоянии «истерики». Как считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, у Кремля нет сценария выхода из критической ситуации, поэтому сейчас используется только одна мера – силовая. В комментарии РИА «Новый День», эксперт сказал, в чем заключается успех оппозиционера Алексея Навального, и почему его идей недостаточно, чтобы вывести страну из кризиса.

По его оценке, за последние две недели власти сделали все, чтобы подтвердить обвинения Навального. «То, что он вернется, было очевидно. Не вернуться, значило бы, перестать быть политиком. Беда в том, что в России, к сожалению, если политик реально претендует на власть, то должен быть готов к разного рода рискам, в том числе, аресту и, как мы видели, даже покушению. Как личность, он показал, что находится на уровне своих амбиций, в отличие от большинства людей во власти, которые явно не готовы чем-то жертвовать или рисковать», – сказал Кагарлицкий.

«Они готовы рисковать чужими головами и чужими жизнями, но не своей. Поэтому своим возвращением и тем, что случилось потом, он (Навальный) неминуемо завоевал популярность. Другой вопрос, что власть сработала на это по полной программе. Они сделали все, чтобы показать, насколько его обвинения правдивы», – добавил он.

Эксперт пояснил, что деструктивные решения, которые принимает российская власть – свидетельство того, что у нее нет ни сценария борьбы с текущим кризисом, ни «сценария работы с собственной страной и обществом». «Поэтому при любой проблеме они просто прибегают к дубинкам и так далее. Их действия – искреннее понимание того, что никаких других сценариев и средств у них не осталось», – констатировал эксперт.

При этом Кагарлицкий выразил уверенность, что сейчас раскола во власти нет, и об элите в данном случае можно говорить как о единой общности. «Я думаю, что пока поле власти едино. Но потом оно может разделиться. Дело в том, что пока никто из представителей власти не выступил открыто и прямо против того, что происходит. Они все несут за это коллективную ответственность. Другое дело, если по тем или иным причинам события развернутся неблагоприятным для Кремля образом. Тогда мы сразу же обнаружим, что чуть ли не каждый второй чиновник и полицейский был на самом деле в глубине души принципиальным борцом с режимом, но не показывал этого. Такое случается всегда, когда дело доходит до финального кризиса», – пояснил он.

Как считает эксперт, нынешняя система больше не способна восстанавливаться. «Механизм воспроизводства нынешнего российского капитализма в той форме, в которой он существует, просто нет. Он разрушается. Соответственно, это и объясняет истерику власти, которая пытается силовыми методами скрепить то, что уже не имеет экономического основания. Объективно, все это не очень надолго. Но непонятно, какой будет конец, и чем это обернется для страны. К тому же «не очень надолго», тем не менее, может обернуться каким-то количеством месяцев, до полутора лет… А может и быстрее», – сказал он.

Вместе с тем Кагарлицкий отметил, что сейчас идеология, транслируемая сторонниками Навального, имеет значительный качественный изъян – сводится к тому, что нужно наказать коррупционеров. «Он говорит, что если убрать плохих людей от власти и провести демократизацию, то все остальное наладится само собой. Но это, к сожалению, неправдоподобно», – подчеркнул он.

«Всех этих коррупционеров и автократов действительно нужно убирать от власти. Причем, в отличие от диктатур развития, которые были в Азии, это – диктатура паразитов, которые проедают результаты советской модернизации. Чем дольше режим держится, тем меньше ресурсов остается для дальнейшего развития. Но это то, что в математике называется условие необходимое, но недостаточное», – добавил эксперт.

По его оценке, «самое трудное и важное» после смены режима – нужно найти выход из кризиса. «А этого выхода у Навального нет. Навальный и его команда могут сыграть очень позитивную роль в плане преодоления нынешнего режима, который с каждым днем эволюционирует в сторону открытой диктатуры. Он действительно должен быть преодолен. Но проблема в том, что его преодоление само по себе не означает ничего позитивного. Оно только открывает возможности для дальнейшего движения», – пояснил он.

При этом Кагарлицкий обратил внимание, что Навальный не предлагает качественного варианта программы будущего. «Он транслирует идеологию, но не акцентирует на ней внимание. Если внимательно проследить за его выступлениями и той программой, которую он публиковал в 18 году, можно увидеть, что она очень противоречива. Там есть много прогрессивных и даже левых идей насчет социальной политики, но при этом абсолютно рыночная правая экономическая концепция. Социальный раздел программы писали, чтобы получить поддержку широких масс, а экономический – чтобы получить поддержку крупного бизнеса. Эти части друг с другом не сочетаются, поэтому она нереалистична. Собственно, наверное, поэтому он на ней и не акцентирует внимание», – заключил он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 03.02.21

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