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Четверг, 4 февраля 2021, 12:37 мск

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Афера в подмосковном доме-интернате: детей год кормили плохим мясом

В подмосковный детский дом-интернат для умственно отсталых детей «Журавушка» весь 2020 год поставляли мясо заниженного качества. О, этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в детский дом с 1 января по 31 декабря 2020 года в детдом по контракту систематически поставлялась говядина, которая по качеству не соответствовала контакту. Отмечается, что поставщик вносил в сопроводительные документы заведомо ложные сведения. Таким образом, неустановленные лица совершили хищение более 550 тысяч рублей, считают в СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

В настоящий момент проведены обыски, допросы. Пробы мясной продукции направлены на экспертизу по наличию в ней ДНК буйвола. Устанавливается круг лиц, причастных к совершенному преступлению.

Москва, Александра Быстрицкая

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