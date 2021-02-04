Житель Мурманской области на допросе признался в нападении на полицейского в Москве 23 января

В Москве следователи предъявили обвинение в нападении на сотрудника полиции 31-летнему мужчине. Инцидент произошел на несанкционированной акции 23 января, задержанный признал свою вину.

Следователи полагают, что мужчина во время уличных акций был в районе Пушкинской площади, и нанес несколько ударов по голове и туловищу сотруднику полиции, который находился при исполнении должностных обязанностей.

Сотрудники СКР и полиции вместе искали подозреваемого, в итоге был задержан 31-летний житель Мурманской области, который временно находился в столичном регионе. На допросе он полностью признал свою вину, сообщили в ГСУ СКР по Москве. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Как сообщал «Новый День», уличные протестные акции охватили десятки городов России после задержания 17 января и ареста 18 января оппозиционного политика Алексея Навального, который вернулся из Германии, где проходил лечение. Очередная протестная акция прошла 31 января. Силовики жестко задерживали на улицах тех, кого считали причастным к организации или участию в несанкционированных митингах. Задержания продолжились 2 февраля – в день суда, который заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок заключения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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