В Совете Федерации обратили внимание на массовые утечки персональных данных россиян

В России за январь-сентябрь прошлого года зафиксированы утечки 96,5 млн персональных данных и платежной информации, при этом 72% из них произошло в результате умышленных действий. Об этом сегодня сообщила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«По данным исследования компании «InfoWatch», за январь-сентябрь прошлого года в России утекло 96,5 млн записей персональных данных и платежной информации, – сказала сенатор на заседании комитета. – Примечательным является факт, что согласно данным, 79% утечек случились не в результате хакерских атак, а из-за внутренних нарушений. Доля утечек, вызванных умышленными действиями сотрудников, составляет 72%».

При этом Рукавишникова отметила, чаще всего обнаруживаются утечки информации в сфере hi-tech индустрии, в сфере финансов и госсекторе.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 04.02.21

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