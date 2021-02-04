«Это агония!» Политик объяснил агрессию силовиков и действия Кремля

Жесткие действия силовиков в отношении россиян, которые вышли на акции протеста, показывают агонию власти в условиях потери контроля над «послушным» обществом. Как считает лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов, особое внимание сейчас нужно обратить на сотрудников правоохранительных органов. В комментарии РИА «Новый День» он пояснил, что, попробовав «кровь», силовики вполне могут столкнуться с некоторым подобием «афганского синдрома».

Чухлебов полагает, что власть предпринимает попытки силового воздействия на граждан, так как не знает, как по-другому работать с недовольной частью общества. «Первая причина их действий – эмоциональная. Они не понимают, что делать с таким большим числом недовольных людей. На сами митинги вышла не такая большая масса россиян, а недовольных – гораздо больше. Раньше пытались «закрутить гайки», вводили запреты – в последние дни 2020 года ввели дополнительное наказание за перекрытие улиц. А тут – народ пользуется правом, которое дает 31 статья Конституции и выходит высказывать свое мнение. Конечно, это злит и раздражает власти. Они привыкли к рабовладельческому строю, а люди стали куда-то выходить без согласия, без поводка», – сказал он.

«Это – агония, потому что власть понимает, что большинство будет теперь выражать свое мнение под любыми запретами. Поэтому и было распоряжение наказывать как можно сильнее, чтобы слух пошел на всю страну, чтобы это печатали, чтобы писали, показывали», – констатировал политик.

Чухлебов подчеркнул, что такая тактика вкупе с фарсом, который был на судебном процессе над оппозиционером Алексеем Навальным, только обостряет противостояние власти и общества. «Чем мог закончиться мирный митинг? Если людям дать место и возможность, они выразят свои требования и пойдут домой. Это мирные демонстранты, большинство – учатся, работают. К ним нужно с уважением относиться. И не ссылаться на запреты. А что делает власть? Выгоняет больше число сотрудников ОМОНа и Росгвардии против людей, которые выходят без оружия, даже уже без плакатов. К ним применяют и дубинки, и электрошокеры», – обратил внимание он.

По его мнению, власти, действуя подобным образом, совершают большую ошибку. «То ли они уже не видят, что происходит, потому что отдалены от народа, то ли страх затмил глаза, потому что они понимают, что рано или поздно наступит время, когда власть поменяется. И они сильно боятся этого. Это видно. Заявления деятелей Госдумы – это же агония», – считает Чухлебов.

Он полагает, что такая ситуация может привести к крайне опасным последствиям. «Мы помним, Афганистан и Чечню. Кода люди служили в горячих точках, отдавали долг родине, и с какой психикой они оттуда возвращались. Сейчас ситуация какая: огромное число солдат Росгвардии вывели на улицу, дали им команду лупить всех… Я не говорю обо всех. Но большое число тех, кто сегодня машет дубинками, завтра окажется человеком с пошатнувшейся психикой, который захочет еще крови», – опасается он.

Наравне с этим политик отметил, что дальнейшее развитие событий будет зависеть от решений суда. «Еще будет апелляция, второй момент – важно, будут ли запускать второе дело о мошенничестве ФБК (организация признана в РФ иноагентом). Развитие событий будет зависеть от того, какие будут дополнительные следственные действия в адрес Навального, второе – как пройдет апелляция», – пояснил он.

С его точки зрения, прошедший суд над Навальным только усугубил недоверие со стороны общества к госструктурам. «Каждый человек, неважно на какой он стороне, имеет право на честный суд. А суд над ним был достаточно смешным. Как бы кто ни относился к Навальному, тот суд, который состоялся, был неприемлемым. В стране должны соблюдаться правила и законы. Его условный срок не превращался в реальный, когда он посещал различные запрещенные или несогласованные митинги и получал те же 10 суток. Сейчас почему-то все проснулись, вспомнили. К тому же у нас есть граждане, которые находятся под следствием за более тяжкие преступления, и их осуждают на те же 2-4 года. Непонятно, почему присудили общего режима, а не поселения. Это тоже неоправданно», – считает он.

«И к тому же, если это рядовое уголовное дело, неполитическое, то зачем с утра выводить такое огромное количество ОМОНа и перекрывать чуть ли не весь центр Москвы. Они сами создают препятствия для нормальной жизнедеятельности людей. Задерживают граждан, избивают», – заключил Чухлебов.

Напомним, Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил условный приговор Алексею Навальному на 2 года 8 месяцев колонии. Сам оппозиционер назвал такое решение политическим. По данным «ОВД-Инфо», российские суды наказали почти 1,3 тысячи человек за несогласованные акции протесты в поддержку Навального. Речь идет о штрафах и административных арестах. По итогам трех выступлений 23 и 31 января, а также 2 февраля было задержано более 10 тысяч россиян. По данным Союза журналистов России, в ходе акций были задержаны или пострадали от жестких действий силовиков более 100 работников СМИ, выполнявших профессиональные обязанности.

Санкт-Петербург – Москва, Александра Быстрицкая

Санкт-Петербург – Москва. Другие новости 04.02.21

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