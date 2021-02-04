Эксперт: Объем нелегального рынка такси в России превысил 100 млрд рублей

Объем нелегального рынка такси в России вырос на 35% – с 75 млрд рублей в 2017 году до 101 млрд в 2019 году. Об этом сообщила директор по стратегическим проектам Института исследования интернета (ИИИ) Ирина Левова в Совете Федерации на конференции, посвященной формированию единой цифровой среды доверия в обществе.

Эксперт уточнила, что сейчас нелегальный оборот составляет не менее 12% от общего объема рынка такси. «Доля нелегальных поездок сейчас составляет порядка 16% по России, – уточнила Левова. – Также широко распространены схемы ухода компаний от налогов через оформление водителей в качестве индивидуальных предпринимателей».

По ее словам, объем рынка такси в РФ в 2019 году оценивался в 700 млрд рублей. «Работа в такси является источником дополнительного заработка для очень большого количества граждан, – отметила Левова. – Официально занятых в отрасли в 2018 году насчитывалось 584 тысячи человек, в 2019-м численность работников показала рост на 3%. По прогнозу в 2020 году [в отрасли должно насчитываться] более 650 тысяч таксистов». При этом, уточнила она, около 16% из полутора миллионов самозанятых в России выбирают именно этот вид деятельности.

«По данным Росстата, в городах с численностью населения менее 50 тысяч человек доля граждан, для которых при сбоях в работе общественного транспорта единственной альтернативой является такси или частный извоз, составляет 45%, это очень много», – подчеркнула она.

При этом Левова обратила внимание, что информационные технологии «реально позволяют обелить эту сферу». В Институте изучили опыт США, Великобритании, Сингапура и других стран, где, регуляторный режим для сервисов по заказу такси является более мягким по сравнению с классическим. «Операторам таких сервисов разрешено подключать к перевозкам самозанятых водителей, и важным направлением регулирования является страхование деятельности водителей и создание условий для предоставления льгот участникам платформ», – пояснила она.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.02.21

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