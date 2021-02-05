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Пятница, 5 февраля 2021, 15:12 мск

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В Москве арестован обвиняемый в поджоге автомобиля Росгвардии

Таганский суд Москвы принял решение об аресте обвиняемого в поджоге автомобиля Росгвардии на несанкционированной акции протеста 31 января в центре столицы. Сергей Василенко заключен под стражу на 1 месяц и 28 суток, то есть до 31 марта, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

26-летнему Василенко предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»), которая предусматривает принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

По данным следствия, 31 января во время несогласованной акции в центре города обвиняемый поджег колесо автомобиля Росгвардии. Пожар был незамедлительно локализован и потушен, пострадавших нет.

Москва, Светлана Антонова

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