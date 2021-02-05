Собянин назвал дату разблокировки льготных проездных карт для студентов

Студенты московских вузов с понедельника смогут приступить к очечным занятиям, их транспортные карты будут разблокированы. Соответствующий указ подписал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин.

«Установить, что с 8 февраля 2021 г. возобновляется посещение обучающимся образовательных организаций, реализующих программы высшего образования, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти города Москвы», – говорится в указе, опубликованном на официальном сайте столичного правительства.

В документе также говорится, что для таких студентов возобновляется возможность использования транспортных карт для льготного и бесплатного проезда.

Напомним, действие соцкарт студентов было приостановлено в Москве с 13 ноября. Возмущенная этим молодежь даже обращалась с петицией к столичному градоначальнику, требуя вернуть льготу. «Мы, студенты, всё равно ездим и будем ездить – на работу, по делам, в библиотеки (работы над курсовыми и диссертациями никто не отменял!), больницы и т.д.», – говорится в обращении. Петиция набрала менее полутора тысяч подписей.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 05.02.21

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