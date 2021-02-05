«Мальчик весь в синяках»: в Москве возбуждено уголовное дело против воспитателя частного детсада

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении воспитателя частного детского сада по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «истязание», «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как сообщили в московского главке Следственного комитета, инцидент произошел 28 января. По предварительным данным, пострадавший мальчик посещал частный садик на западе столицы, и воспитатель «применила за непослушание физическую силу к малолетнему ребенку, в результате чего причинила последнему телесные повреждения». Ребенок рассказал родителям, откуда взялись ссадины, а те обратились в правоохранительные органы.

В СКР пообещали проверить, есть ли у компании разрешения на предоставление услуг для малышей. Сейчас следователи работают с воспитателем, после чего намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу.

Инцидент с мальчиком получил огласку после того, как историю в «Инстаграм» опубликовал паблик «Подслушано.Москва», подробности там же сообщил отец ребенка. Кроме того, были опубликованы видеоролики разговора с воспитателем, снятые мужчиной. «У нас есть пульверизатор. Пшикалка. Когда ребенок отвлекается, чтобы привлечь его внимание, мы начинаем пшикать», – откровенно сообщает в видео женщина.

В сообщении говорится, что в частном садике «Бебитерия» мальчика сначала засунули головой в умывальник, облили голову холодной водой, потом засунули в душ в одежде и обуви и обливали холодной водой из душа. Когда малыш стал выбираться из душевой, он упал. На опубликованных там же фотографиях видно, что у мальчика кровавыми ссадинами и царапинами покрыт живот и запястья. На одном из снимков разом с оцарапанной рукой находится витой шланг от душа, и по форме царапины совпадают с ним.

«Он весь в синяках. На произошедшее учредителю плевать, Кристина продолжает работать», – говорится в сообщении.

Ранее проверку по факту публикаций о травмах 5-летнего ребенка в детсаду на улице Гвардейской начала прокуратура Москвы. В ведомстве сообщили, что получили из медицинского учреждения сведения о наличии у несовершеннолетнего телесных повреждений, и пояснили, что фигурантом дела является 32-летняя заместитель директора дошкольного учреждения.

Согласно открытым данным, на улице Гвардейской в Москве находится один из корпусов частного детского сада «Бэбитеррия». На сайте учреждения говорится: «Мы не бросаемся за новомодными веяниями в педагогике – пусть другие ставят эксперименты на своих детях. Мы берём лучшее из проверенных, реально работающих методик развития, и, когда придёт время готовить Вашего малыша в школу, он уже будет многое знать и уметь, а главное – он будет готов к общению со сверстниками и педагогами, к адекватному восприятию рамок и ограничений учебного заведения».

При этом на сайте нет данных о разрешительных документах, руководстве дошкольного учреждения, его сотрудниках и их компетенциях, а также информации о юридическом лице, выступающем учредителем сада.

По информации системы «Контур.Фокус», по тому же адресу, что и корпус детского сада на улице Гвардейской, зарегистрировано ООО «Бэбитеррия». Единственным учредителем и директором компании выступает Андрей Ходорченко.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 05.02.21

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