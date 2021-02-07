ЧП в Подмосковье: семья отравилась газом – трое погибших, один ребенок в реанимации

В Подмосковье семья из четырех человек отравилась газом в квартире, в результате чего трое их них погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло в Щелково. Сегодня утром около 7 часов в «скорую помощь» позвонил мужчина и сообщил о плохом самочувствии и о запахе газа в квартире. Когда врачи приехали на место, супруги и их пятилетний сын уже погибли. Старший ребенок -14-летняя девочка – была незамедлительно госпитализирована.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Вместе со специалистами газовой службы они осматривают квартиру и газовое оборудование. Планируется назначение судебно-медицинских экспертиз, проведение допросов сотрудников газовой службы, обслуживающей дом.

Как уточняет «РЕН ТВ», девочка сейчас находится в реанимации. По данным СМИ, семья была благополучной, ни мужчина, ни его жена не злоупотребляли алкоголем. При этом местные жители не жалуются на газовые службы.

Москва, Александра Быстрицкая

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