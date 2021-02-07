Крупный пожар в Москве: площадь возгорания достигла 1 000 квадратных метров

Сегодня днем в Москве произошел крупный пожар в металлическом ангаре, расположенном на Варшавском шоссе. Как сообщила пресс-служба столичного главка МЧС, площадь возгорания достигла 1 000 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 15:43. К тушению пожара были подключены 94 сотрудника, 29 единиц техники и 2 вертолета Московского авиационного центра. Принятыми мерами в 17:08 пожар был локализован.

Москва, Светлана Антонова

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