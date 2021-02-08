В Москве за мошенничество заочно арестован спонсор Навального

В Москве Басманный суд принял решение о заочном аресте бизнесмена и спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана в РФ иностранным агентом) Александра Хоменко по обвинению в мошенничестве более чем на 30 млн рублей.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Хоменко меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента экстрадиции или задержания на территории РФ», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Хоменко, который является фактическим руководителем компаний «Строй инжиниринг» и «ВИП Сервис», сообщил Следственный комитет. По данным ведомства, в 2017-2019 годах компании Хоменко заключили с Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом десять государственных контрактов на капитальный ремонт, но бизнесмен якобы обманул чиновников, преувеличив стоимость работ.

Таким образом, полагает СК РФ, из бюджета Московской области были похищены более 30 млн рублей. По данным следствия, сейчас коммерсант скрывается на Украине, а в России объявлен в розыск.

Хоменко упоминается в отчете Фонда Навального за 2013 год в списке «волонтеров, жертвователей и просто неравнодушных людей». Какую сумму он пожертвовал организации, не уточняется.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.02.21

Большинство россиян хотят быть миллионерами на пенсии. / В России впервые за 3,5 месяца выявили меньше 16 тысяч заболевших Covid-19. / Крепкий алкоголь хотят оставить только в алкомаркетах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»