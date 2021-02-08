Пресс-секретарю Навального предъявлено официальное обвинение

Пресс-секретарю блогера-оппозиционера Алексея Навального Кире Ярмыш предъявлено официальное обвинение по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм во время несогласованной акции. Об этом сообщила ее адвокат Вероника Полякова.

«Ранее нас уведомили, что состоится процедура предъявления обвинения, она состоялась», – цитирует адвоката РИА «Новости».

Ранее Ярмыш вменяли подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 236 УК РФ). Аналогичное обвинение предъявили брату Навального Олегу Навальному, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и главе московского штаба оппозиционера Олегу Степанову, а также другим соратникам блогера Дмитрию Барановскому, Любови Соболь и главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой. Они содержатся под домашним арестом.

В отношении еще одного фигуранта Николая Ляскина суд избрал запрет определенных действий – запрещено покидать дом за исключением двухчасовой прогулки, пользоваться Интернетом и телефоном, а также общаться с другими участниками процесса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 08.02.21

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