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Понедельник, 8 февраля 2021, 18:42 мск

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Смертность в России выросла на 17%: Голикова объяснила, почему страна вымирает

Смертность в России по итогам 2020 года в сравнении с 2019-м увеличилась на 17,9%. Об этом сегодня сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, ссылаясь на предварительные данные Росстата. «Эта избыточная смертность, которая включает в себя смертность от ковида», – сказала она.

Вице-премьер отметила, что доля умерших от коронавируса в 2020 году от общего прироста смертности составила 31%. По ее словам, которые приводит «Интерфакс», добавила, что показатель смертности в России в январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года снизился на 11%.

Голикова уточнила, что уменьшение уровня смертности фиксируется вслед за снижением заболеваемости COVID-19. «В стадии стабильного снижения находятся 29 регионов страны, в стадии стабилизации – 54, нестабильная ситуация пока отмечается в двух регионах страны, это Костромская и Псковская области, но мы очень надеемся, что и там ситуация стабилизируется», – сказала она (цитата по ТАСС).

Ранее сообщалось, убыль населения России в 2020 году стала рекордной за 15 лет. По предварительным данным Росстата, численность жителей страны сократилась более чем на полмиллиона человек. На 1 января 2021 года численность населения страны составила 146 млн 238 тыс 185 человек. Годом ранее эта цифра составляла 146 млн 748 тысячи 643 человека – то есть на 510,5 тысячи человек больше.

По данным на 8 февраля 2021 года, с начала пандемии коронавируса от этого заболевания в РФ скончались 77 068 человек.

Москва, Светлана Антонова

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