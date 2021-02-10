В Москве возбуждено уголовное дело об экстремистской организации

В Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (деятельность экстремистской организации). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, основанием послужили материалы о деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», признанного Верховным судом РФ экстремистской организацией.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, а также осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Кроме того, организаторы проводили и онлайн собрания по видеосвязи.

В настоящее время в Москве проводятся обыски по 16 адресам проживания предполагаемых экстремистов. Кроме того, задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

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