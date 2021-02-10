российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 февраля 2021, 12:58 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве возбуждено уголовное дело об экстремистской организации

В Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 282.2 УК РФ (деятельность экстремистской организации). Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, основанием послужили материалы о деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России», признанного Верховным судом РФ экстремистской организацией.

По версии следствия, в период с сентября 2017 года по настоящее время группа лиц, будучи осведомленная о вступившем в законную силу решении Верховного суда, организовала на территории севера Москвы работу местного религиозного подразделения указанной организации. Конспиративные сборы проходили в одной из квартир, расположенной на улице Дыбенко, где последователи изучали религиозную литературу и сведения, пропагандирующих учение Свидетелей Иеговы, а также осуществляли другие действия, характерные для данного объединения. Кроме того, организаторы проводили и онлайн собрания по видеосвязи.

В настоящее время в Москве проводятся обыски по 16 адресам проживания предполагаемых экстремистов. Кроме того, задержаны ряд организаторов и участников движения, которые будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 10.02.21

Леонид Волков объявлен в международный розыск, СКР требует его заочного ареста. / «Люди идут в суд»: Минобороны РФ задумалось о соцподдержке семей погибших в боевых действиях военнослужащих. / Акционеры Boeing обвинили компанию во лжи после катастроф 737 MAX. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Пресс-секретарю Навального предъявлено официальное обвинение

Крупный пожар в Москве: площадь возгорания достигла 1 000 квадратных метров

«Мальчик весь в синяках»: в Москве возбуждено уголовное дело против воспитателя частного детсада

В Москве арестован обвиняемый в поджоге автомобиля Росгвардии

Житель Мурманской области на допросе признался в нападении на полицейского в Москве 23 января

В Москве 2 февраля задержали более 30 подростков

В Москве задержан молодой человек, распыливший перцовый газ в лицо росгвардейца

Росгвардия пообещала сама проверить своего сотрудника, избившего в Москве журналиста

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,