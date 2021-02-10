«Раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости»: Жириновский предложил вернуть в Госдуму «мерзавчики»

Сегодня Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил убрать из зала пленарных заседаний Госдумы большие бутылки с чистой водой, которые стоят на столах депутатов, и заменить их тарой меньшего объема. При этом главный либерал-демократ страны заявил, что раз в три месяца народным избранникам можно предоставлять и другие напитки, поскольку чистая вода надоедает.

«Я по бытовому вопросу», – предупредил он, взяв слово в начале заседания. На столах депутатов стоят слишком большие бутылки с водой, не все ее выпивают, в итоге чистейший напиток приходится выливать в канализацию, отметил Жириновский. «Давайте сделаем 0,33, а еще лучше – 0,1. Раньше их называли «мерзавчик», когда продавали стограммовые бутылки водки. Но водка не нужна, – сказал Жириновский. – В первые годы работы парламента мы воспротивились, когда нам давали «кока-колу», а теперь я жалею: иногда надоедает слишком чистая хорошая вода, раз в квартал хотелось бы попить какой-то гадости».

Лидер ЛДПР предложил «посчитать, сколько по стране чисто воды выливается в канализацию из-за неправильной расфасовки». «Стоят огромные бутыли в этих магазинах, а вода самое дорогое скоро будет», – предупредил он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «предложение правильное, но если говорить о затратах, то они будут больше». Он предложил проработать вопрос с точки зрения экономии воды, однако учесть, что человек должен потреблять в день полтора-два литра воды, а в зале депутаты проводят от четырех часов и более. «Но вы правы, что воду надо беречь», – заключил он.

Москва, Татьяна Дорофеева

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