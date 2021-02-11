В строительном вагончике в Подмосковье обнаружены пять трупов

В Подмосковье сегодня утром в строительном вагончике обнаружены тела пяти дорожных рабочих. Следственный комитет начал проверку, на месте работают криминалисты.

Как сообщили в подмосковном главке ведомства, пять трупов были найдены в строительном вагончике около деревни Никольское под Солнечногорском, где рабочие трудились на сооружении дороги.

Видимых признаков насильственный смерти эксперты не обнаружили. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за отравления угарным газом.

Отметим, что температура воздуха в Солнечногорске минувшей ночью опускалась как минимум до минус 13 градусов.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, для выяснения точной причины смерти в СКР намерены назначить судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

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