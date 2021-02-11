российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 февраля 2021, 11:39 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В строительном вагончике в Подмосковье обнаружены пять трупов

В Подмосковье сегодня утром в строительном вагончике обнаружены тела пяти дорожных рабочих. Следственный комитет начал проверку, на месте работают криминалисты.

Как сообщили в подмосковном главке ведомства, пять трупов были найдены в строительном вагончике около деревни Никольское под Солнечногорском, где рабочие трудились на сооружении дороги.

Видимых признаков насильственный смерти эксперты не обнаружили. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за отравления угарным газом.

Отметим, что температура воздуха в Солнечногорске минувшей ночью опускалась как минимум до минус 13 градусов.

Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, для выяснения точной причины смерти в СКР намерены назначить судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

Долги россиян за электроэнергию побили рекорд 2012 года. / СМИ: У Союзного государства России и Белоруссии сменится госсекретарь. / Ранней весны не будет: в Гидрометцентре рассказали о погоде в марте. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Рабочие мусорного полигона под Сергиевым Посадом нашли трехмесячный плод мужского пола

ЧП в Подмосковье: семья отравилась газом – трое погибших, один ребенок в реанимации

Афера в подмосковном доме-интернате: детей год кормили плохим мясом

Подросток сбежал из московской больницы с оружием

Страшное убийство в Подмосковье: мужчину приговорили на 16 лет за расчленение матери

В Можайске рухнувшая крыша травмировала военнослужащих

Эксперт указал на признаки ротавируса в симптомах недомогания детей Красноармейска

В пресс-службе «Конкорда» опровергли причастность Евгения Пригожина к компании «ПродФутСервис»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Подмосковье,