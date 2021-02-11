Рабочие мусорного полигона под Сергиевым Посадом нашли трехмесячный плод мужского пола

В Подмосковье при сортировке мусора на ленте конвейера в здании местного полигона рабочие нашли трехмесячный плод мужского пола. Прокуратура и Следственный комитет начали проверки.

Сотрудники следственного отдела по городу Сергиев-Посад подмосковного ГСУ СКР осмотрели место происшествия и опросили рабочих, уже изъяты записи с установленных там видеокамер, назначены судебно-медицинская и молекулярно-генетическая экспертизы. Судя по антропологическим данным, плод развит на уровне 3 месяцев.

Ранее о начале проверке объявила прокуратура Московской области.

Отметим, в Сергиево-Посадском округе действует комплекс по переработке отходов «Сахарово», на котором производится сортировка мусора.

Москва, Алевтина Белова

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