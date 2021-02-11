В СовФеде объявили реабилитацию переболевших COVID-19 одним из основных направлений здравоохранения

В Россия готовятся создать систему медицинской реабилитации для переболевших коронавирусной инфекцией. Такая возможность предусмотрена в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», сообщила сегодня глава Совета по региональному здравоохранению верхней палаты парламента Галина Карелова.

«В 2021 году одним из ключевых направлений здравоохранения станет реабилитация людей с перенесенной коронавирусной инфекцией, – отметила она. – Очевидно, что заболевание имеет отложенные негативные следствия для здоровья и требует длительного срока восстановления».

Особенно реабилитация нужна тем, кто перенес инфекцию в средне-тяжелой и тяжелой форме. «Правовая основа для создания системы медицинской реабилитации есть в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения», с 2017 года реализуется отдельная подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации», – пояснила Карелова.

При этом Минздрав разработал новые правила, касающиеся реабилитации переболевших коронавирусом. Документы вступили в силу в январе этого года, сообщила сенатор.

Свои программы реабилитации для переболевших COVID-19 предлагает каждый десятый санаторий в РФ. «Спрос на услуги только за ноябрь 2020 года вырос примерно на 20%. Я думаю, эта тенденция будет достаточно активной», – отметила Карелова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 11.02.21

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