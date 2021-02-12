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Пятница, 12 февраля 2021, 13:26 мск

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В Москве госпитализирован 11-месячный ребенок с ожогами от кальянного угля

В Москве с ожогами от кальянного угля попал в больницу 11-месячный ребенок. Столичная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП.

По предварительной информации, ночью 11 февраля 11-месячный мальчик вместе с матерью 1994 года рождения находился в кафе, где получил ожоги лица и шеи углем из кальяна. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана помощь, цитирует РИА «Новости» сообщение надзорного ведомства.

Басманная межрайонная прокуратура начала проверку по факту инцидента в кафе на улице Солянка. Предполагается установить обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, будет дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья граждан, а также действиям родителей по исполнению своих обязанностей по заботе о здоровье и развитии ребенка.

Москва, Светлана Антонова

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