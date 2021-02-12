«Это достаточно высокая цифра»: эксперт считает тревожным уровень инфляции в России

Основной проблемой российской экономики, как и экономик других стран мира, является пандемия коронавируса, которая не позволяет пока вернуться к докризисным показателям и нарастить объемы импорта и экспорта товаров. При этом инфляция в стране составила уже 5,9%, что «заставляет задуматься о целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, считает доцент Дипломатической академии МИД России Анастасия Руднева.

«В России за минувший год наблюдается отрицательная динамика по экспортным операциям, падение [составило] практически 26%, в меньшей степени пострадал наш импорт – это снижение показателей практически на 7%, – уточнила Руднева. – Отрицательная динамика, конечно же, коснулась нашей главной экспортной позиции – это энергетические ресурсы и минеральное сырье. Мы знаем, что речь идет в первую очередь о негативном ценообразовании. Для того, чтобы стабилизировать эту ситуацию, РФ согласует ценообразование со странами членами ОПЕК, это известное соглашение ОПЕК+».

В сфере импорта наблюдается снижение ввоза в Россию таких позиций, как продовольствие – включая свинину и мясо птицы, отметила она. Что касается энергопоставок, то РФ работает по европейскому вектору – «мы знаем, что камнем преткновения остается «Северный поток-2», но Россия сохраняет надежду на то, что в этом году данные проект все же будет реализован», подчеркнула эксперт.

Руднева также обратила внимание, что Россия активно работает, в том числе, на азиатском направлении. Так, в планах «Газпрома» – развитие газопровода через территорию Монголии.

В целом внешняя торговля РФ развивается согласно общему тренду: чтобы вернуться к докризисному уровню, необходимо восстановить свои макроэкономические показатели, которые серьезно упали за минувший год.

«Это падение… это ослабление российского рубля, это инфляция, которая по данным Росстата на сегодняшний день составила уже 5,9%, – пояснила Руднева. – Это достаточно высокая цифра, которая заставляет нас задуматься о целесообразности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики». ЦБ размышляет над дальнейшим снижением учетной ставки, напомнила эксперт, но скорее всего, это решение не будет принято.

При этом в России наблюдается довольно высокий уровень безработицы – порядка 5,7%, отметила Руднева. «Снижается приток мигрантов, что неблагоприятно сказывается на рынке рабочей силы в целом ряде секторов. В целом для того, чтобы восстановить докризисный уровень внешней торговли РФ конечно надо решить свою ключевую проблему, так же как и другим экономикам – эта проблема связана с пандемией. Это массовая вакцинация населения, что значительно позволит преодолеть спад национальной экономики», – считает эксперт.

В дальнейшем России необходимо восстанавливать показатели по экспорту энергосырья, химических веществ и продовольствия – это ключевые позиции российского экспорта, заключила Руднева.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 12.02.21

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