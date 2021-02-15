Трагедия в Москве: мужчина и пятилетняя девочка выпали из окна квартиры

В Москве пятилетняя девочка и ее отец 1991 года рождения погибли, упав из окна дома. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, их тела с травмами, характерными при падении с высоты, были обнаружены ночью 15 февраля около жилого дома на проспекте Вернадского.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребёнка, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Известно, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно.

Как уточняет «Рен ТВ», за день до этого погибшие попали в ДТП. Они вместе с мамой девочки ехали в машине по Киевскому шоссе, но их автомобиль столкнулся с грузовиком рядом с заправкой. Женщина погибла, ее супруг получил травмы, его доставили в больницу с сотрясением головного мозга, но вскоре отпустили домой.

По некоторым данным, мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.02.21

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