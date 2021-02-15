«Нас ждет не просто беда – а социально-экономическая катастрофа»: Зюганов сказал, куда ведет Россию правительство

Россию ожидает катастрофа, если правительство страны в ближайшее время не изменит свою политику. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на парламентских слушаниях, посвященных формированию федерального бюджета развития. Политик призвал президента РФ Владимира Путина в своем ежегодном послании обратить внимание на основные угрозы стране.

В частности, как сказал Зюганов, речь идет об ухудшении ситуации с демографией. «Единственная страна в мире, которая по-прежнему вымирает ударными темпами: мы потеряли за прошлый год 670 тысяч человек. Когда говорят, что виноват ковид – но те, кто рожал в прошлом году, собирались рожать годом раньше, когда ковидом еще и не пахло. Это рекорд за последние 15 лет», – подчеркнул лидер КПРФ.

Кроме того, по его словам, в России «ударными темпами» нарастает обнищание – половина страны живет в среднем на 15-17 тысяч, а «их покупательская способность никуда не годная». За прошлый год к этому количеству добавилось еще 1,3 млн человек по официальной статистике.

В то же время, как заявил Зюганов, такими же ударными темпами в России нарастает безработица, которая «увеличилась почти в 5 раз, и это только те, кто встал на учет».

При этом политик обратил внимание, что все эти проблемы обостряются на фоне инфляции: продовольствие за последнее время подорожало на 12-14%, лекарства – на 10-40%. По-прежнему наблюдается отток капитала, износ оборудования составил 50-60% «даже в нефтегазовой отрасли».

«Падение ВВП, говорят, у нас лучше, чем у других. Но нам особо падать уже некуда: 3,1%. Металлобработка [потеряла] 27% и электроника – 15%», – констатировал Зюганов.

Политик полагает, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы выйти из кризиса. «Столько ресурса, сколько у нас, нет ни у кого, – заявил он. – Но весь вопрос, что их рассовывают по карманам в основном толстосумы, и не хотят хранить деньги даже в собственных банках». Оценка материальной базы страны составляет 30 трлн долларов – «на всех хватит, все практически могли бы быть миллионерами», заключил бессменный лидер КПРФ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.02.21

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