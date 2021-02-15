«Цифры просто ужасают»: в Госдуме подсчитали объем вывезенного из России капитала

Из России за последние 23 года законно вывезен 851 млрд долларов, незаконный отток капитала оценивается в 782 млрд долларов. Выводить средства стало возможно благодаря принятым Госдумой законам, позволяющим регистрировать компании за рубежом, а также ряду договоров об избежании двойного налогообложения. Об этом сообщил депутат нижней палаты парламента от КПРФ Николай Арефьев в ходе парламентских слушаний, посвященных формированию федерального бюджета развития.

«Когда я слышу от представителей экономики, что у нас 46% экономики находится за границей в офшорах, то мне как-то становится не по себе, – сказал Арефьев. – Когда говорят, что 65% крупной собственности у нас принадлежит иностранным инвесторам – мне тоже становится не по себе. В советское время такого не было. За 23 года – это с 1997 года – из России было вывезено законным образом 851 млрд долларов, или 63 трлн рублей. Зачем? Почему такие законы есть, которые позволяют вывозить деньги из страны, которая сама прозябает в нищете?»

Если говорить о незаконном оттоке, то он оценивается в 782 млрд долларов, или 57 трлн рублей, отметил парламентарий, пояснив, что «в 90-е годы был принят ряд законов, которые позволяют нашим предприятиям регистрироваться за рубежом, что они и сделали, после этого были приняты законы, которые так и называются: «об избежании двойного налогообложения» – потому что там налоги 2-3%, а внутри страны 15-20%».

Арефьев обратил также внимание, что, согласно подсчетам Минфина РФ, только на таких соглашениях с Кипром ежегодно страна теряет около 200 млрд рублей в год. При этом такие договоры Россия заключила с 84 странами, где зарегистрировано свыше 40 тысяч юридических и физических лиц. «Проследить за ними наша страна, естественно, не может, она следит всего за 2,5 тыс предприятий. Все остальные брошены на произвол судьбы и делают все, что хотят», – уточнил он.

По его словам, накопленным итогом стало то обстоятельство, что только за 9 месяцев 2019 года в виде прямых инвестиций из России уехало более 20 млрд долларов, это на 13% больше, чем в 2018 году. Помимо промышленных предприятий деньги из РФ выводят и банки, которые охотно инвестируют в иностранные активы.

«А если посчитать, сколько российских инвестиций ушло из страны, то можно привести такие данные <…>: общая сумма размещенных российских денег на Кипре достигла 186 млрд долларов, еще 267 млн долларов было вывезено в Ирландию, 196 млн – в Джерси, 263 млн – на Виргинские острова, 160 млн – в Люксембург, 552 млн – Нидерланды, 47 млн – на Багамы, в Сингапур в 2017 году было выведено почти 10 млрд долларов, – отметил депутат. – Цифры просто ужасают. Мы говорим «денег нет», а почему мы их вывозим из страны, а страны, куда мы их вывозим, нас обложили санкциями со всех сторон?»

Перекрыть пути оттока капитала из России можно, но на это «нет, к сожалению, политической воли», подчеркнул Арефьев. В частности, для этого нужно отменить все договоры о двойном налогообложении, запретить регистрировать российские предприятия за рубежом и заставить их платить налоги по месту своего расположения в РФ. Коммунисты подсчитали, что в случае вывода из тени скрывающейся там как минимум трети российской экономики, и возвращения в страну «утекшего» капитала, федеральный бюджет может увеличиться на 12 трлн рублей в год. «Овчинка выделки стоит», – заключил депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

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