В центре Москвы рухнули строительные леса, есть пострадавшие

В центре Москвы при реставрации фасада здания обрушились строительные леса. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта, ЧП произошло сегодня около 2 часов дня в Лубянском проезде. По данным МЧС, строительные леса были закреплены на фасаде 5-ти этажного административного здания, находящегося на реконструкции, и частично упали на тротуар. Площадь обрушения составила 600 кв метров.

В результате происшествия пострадал один человек, он госпитализирован.

В дептрансе отметили, что из-за инцидента движение по одной из сторон проезжей части перекрыто. Водителям автомобилей советуют выбирать пути объезда.

Отмечается, что в районе метро «Китай-город» временно изменены маршруты автобусов №№ м5, м8, м9, м10, м27, 101, 144, 158, 904 и электробуса №38.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.02.21

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