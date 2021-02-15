Кудрин предупредил о будущих шоках

Региональные власти должны учитывать возможность возникновения новых шоков в своих сценариях развития. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, в ближайшие годы ситуация будет более непредсказуемой, чем ранее.

«Ситуация с пандемией просто обязывает нас при разработке стратегий (развития) научиться прорабатывать меры по повышению шоковой устойчивости городов и регионов, больше разрабатывать сценариев, в том числе так называемых адаптивных сценариев, включающих ту или иную реакцию на возможные шоки», – цитирует его слова «Интерфакс».

Кудрин подчеркнул, что уже сейчас становится понятно, что «неопределенность в развитии в ближайшие десятилетия будет намного выше, чем в предыдущие годы». «Поэтому готовность к таким шокам очень важна», – уверен Кудрин.

В этой связи глава Счетной палаты также отметил, что стратегия-2030 Татарстана, к примеру, нуждается в обновлении. «Это не значит, что стратегия изменится кардинально, но надо убедиться в актуальности поставленных целей и ориентиров. Видимо, полезно и продлить период планирования», – пояснил он.

Напомним, в ноябре Кудрин прогнозировал, что экономический кризис, вызванный пандемией, приведет к увеличению числа бедных на 1 млн человек к концу 2020 года. Ранее он также подчеркивал, что с учетом второй волны пандемии, кризис не переживет как минимум треть компаний малого и среднего предпринимательства (МСП).

При этом Кудрин заявил, что государство должно существенно поддержать и МСП, и население, так как вторая волна требует большей поддержки, чем первая.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.02.21

Госдума готова рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК. / В центре Москвы рухнули строительные леса, есть пострадавшие. / Подготовка к изоляции? Лавров обвинил ЕС в последовательном разрыве отношений с Москвой. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»