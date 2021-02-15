Заснеженную Москву будут «откапывать» еще четыре дня

В Москве на уборку улиц от снега потребуется еще четыре дня. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

«Мы мобилизовали все силы, чтобы очистить город после сильного снегопада, службы комплекса городского хозяйства работают в круглосуточном режиме. Наша задача – в ближайшие четыре дня полностью завершить очистку городской территории от снега», – цитирует его слова официальный портал правительства Москвы.

По его словам, в работах задействованы 116 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, в том числе 80 тысяч дворников, и 15 тысяч единиц техники. С начала снегопада в городе перемещено около 10 млн кубометров снега. Круглосуточно с максимальной загрузкой работают 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.

Ранее сообщалось, что высота снежного покрова в Москве достиг 59 сантиметров. «Рекорд не побит, но снежный покров оказался на втором месте за всю историю метеонаблюдений (с 1879 года)», – отмечал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.02.21

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