В УК РФ утвердят понятие «уголовный проступок»: это касается 112 составов преступлений

В Госдуму внесен законопроект о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы понятия «уголовный проступок». По данным в электронной базе нижней палаты парламента, инициатором изменений выступил Верховный суд РФ.

Согласно проекту закона, «уголовным проступком» предлагается считать преступление небольшой тяжести, совершенное лицом впервые, и за которое не предусмотрено наказание в виде лишения свободы», за исключением ряда преступлений. В общей сложности к нему будут относиться 112 составов преступлений, включая 53 – в сфере экономики.

«С учетом статистических данных о судимости за 2019 год категория уголовного проступка потенциально может быть распространена на 68 044 лиц, в том числе на 49 657 (72,97%) лиц, совершивших преступления в сфере экономики», – говорится в пояснительной записке к документу.

Напомним, с этой инициативой Верховный суд выступил еще в 2017 году. Тогда отмечалось, что «уголовный проступок» будет наказываться штрафом или исправительными работами, а совершивший его может избежать судимости.

В число проступков могут попасть умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, незаконное проникновение в жилище, воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны голосования, воспрепятствование работе избирательных комиссий, разглашение тайны усыновления и клевета.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.02.21

Заснеженную Москву будут «откапывать» еще четыре дня. / Кудрин предупредил о будущих шоках. / Госдума готова рассмотреть вопрос о назначении членов ЦИК. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»