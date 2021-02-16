Прокурор по «делу Навального» в суде потребовала возбудить новое уголовное дело

В Москве во вторник началось третье заседание Бабушкинского районного суда по «делу Навального» о клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Прокурор потребовала возбудить в отношении оппозиционера новое уголовное дело.

Прокурор Екатерина Фролова на судебном заседании во вторник потребовала возбудить уголовное дело против Алексея Навального. По ее словам, ранее в суде Навальный оскорбил судью, прокурора и ветерана. Адвокат оппозиционера Вадим Кобзев возразил, что гособвинитель не указал, какие именно слова и выражения сочли оскорбительными, пишет «Медиазона».

«Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым на свете», – отреагировал на заявление прокурора сам Навальный. Он также попросил прокуратуру уточнить, что именно Фролова называет оскорблениями. Прокурор, между тем, попросила направить в Следственный комитет для проверки документы об оскорбительных высказываниях Навального.

Вокруг здания суда сегодня также много сотрудников правоохранительных органов. Как сообщается в телеграм-канале «Дождя», у входа дежурят как минимум 16 приставов.

Москва, Татьяна Дорофеева

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