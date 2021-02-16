В Москве суд арестовал чемпиона России по кикбоксингу за перестрелку в башне «Око»

В Москве суд отправил под стражу до 18 мая чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева, который является фигурантом уголовного дела о перестрелке в башне «Око» в деловом центре «Москва-сити» в 2017 году. Такое решение принял Басманный суд столицы.

Как передает НТВ, Асадулаева обвиняют в хулиганстве с применением оружия. Перестрелка произошла 17 ноября 2017 года, тогда в башне с размахом праздновал свой день рождения измайловский бизнесмен Дмитрий Павлов – перед гостями выступали звезды российской эстрады, обслуживали приглашённых 80 официантов, безопасность обеспечивали секьюрити и сотрудники местного ЧОП. Асадулаев же являлся охранником экс-акционера «Вимм-Билль-Данн» Гавриила Юшваева.

По одной из версий, конфликт произошел из-за требования сотрудника ЧОП переставить Mercedes охранников Юшваева, который, по его словам, мешал проходу в здание. Водитель отказался, а затем позвал на помощь коллег. Там же оказались трое сотрудников ФГУП «Охрана» Росгвардии, которые охраняли Lexus, предоставленный в пользование юбиляру – Дмитрию Павлову, сообщал тогда «Коммерсант». Ссора переросла в перестрелку из боевого оружия, а с парковки переместилась сначала к лифтам, а потом в банкетный зал. В итоге ранено оказалось пять человек, один погиб. Издание отмечает, что сначала следствие решило, что виновником перестрелки были охранники Юшваева, а затем возложило вину на сотрудников «Росгвардии». При этом, как отмечал РБК в декабре 2020 года, сотрудники ФСБ заподозрили следователя по делу Левона Агаджаняна в подмене гильз на месте преступления.

Асадулаева силовики нашли в подмосковном Одинцово по камерам видеонаблюдения. Ему не помогла ни маска, ни отпущенная борода.

Асадулаев стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории до 75 кг в 2013 году. Кроме того, он дважды был победителем чемпионата Москвы по тайскому боксу.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 16.02.21

МВД прописало новые требования для прохождения техосмотра. / В Подмосковье произошел очередной сбой в движении электричек. / Прокурор по «делу Навального» в суде потребовала возбудить новое уголовное дело. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»