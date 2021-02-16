«Тотальная политическая цензура»: Госдума отказалась снять с рассмотрения очередной запретительный проект закона

Госдума отказалась снимать с рассмотрения законопроекты о предвыборной агитации в соцсетях и ужесточении ответственности за незаконную агитацию в Интернете. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с предложением не рассматривать сегодня эти документы проекты выступил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. После голосования соавтора проекта закона обвинили во введении депутатов в заблуждение.

В своем выступлении Рашкин подчеркнул, что речь в законопроектах фактически идет об установлении «тотальной политической цензуры в Интернете». «Избиркомы получают право штрафовать, и через Роскомнадзор блокировать агитацию, которая нарушает закон, простые граждане у себя на страницах в соцсетях будут лишены возможности высказывать свои политические предпочтения либо мнения о партии или кандидату», – пояснил парламентарий, отметив, что законе «не прописано, как будет ЦИК устранять это недоразумение».

Между тем глава думского комитета по регламенту из «Единой России» Ольга Севастьянова, которая является соавтором документа, в ответ заявила, что «то, о чем говорит Валерий Федорович, его представление о законопроекте, нормами данного законопроекта не регламентируется». Документ прошел все необходимые процедуры и обсуждения, и готов к рассмотрению в первом чтении.

В ходе голосования позицию Рашкина поддержало только 106 депутатов, остальные встали на сторону Савастьяновой. Второй законопроект снимать с рассмотрения нет смысла, потому что он идет в пакете с первым, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. При голосовании «единороссы» вновь заблокировали предложение Рашкина, оставив скандальный документ в повестке дня.

После голосования слово взял депутат от ЛДПР Сергей Иванов. «Ольга Викторовна ввела депутатов в заблуждение, – заявил он. – Девятый вопрос (законопроект под №9 в повестке дня, – ред) как раз позволяет ЦИК и другим комиссиям обращаться в соответствующий орган с целью блокировки тех информационных ресурсов, которые распространяют информацию, касающуюся выборов».

«Я высказала в целом мнение о позиции, которую высказал Валерий Федорович [Рашкин], – ответила, запинаясь, Савастьянова. – Его трактовке данного законопроекта. Еще раз повторяю – данным законопроектом не вносится никаких дополнительных ограничений в части агитационных материалов и информации, вопросы агитации и информации в предвыборной кампании, существующие и принятые на сегодняшний день, распространяются на сеть Интернет и переводятся в правовую плоскость».

«Всем понятно», – заверил со своей стороны спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отметим, речь идет о законопроектах группы депутатов от «Единой России» во главе с Ольгой Савастьяновой, Александром Хинштейном и Сергеем Боярским. Документы были внесены менее месяца назад. В пояснительной записке к одному из проектов сказано, что «в настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть «Интернет», при этом у избирательных комиссий отсутствует действенный механизм реагирования при обнаружении в информационно- телекоммуникационных сетях информации либо агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах».

«Законопроектом ЦИК России и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации наделяются полномочиями по обращению в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) с представлением о пресечении распространения в сети «Интернет» агитационных материалов, изготовленных и (или) распространяемых с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов», – отмечается в пояснительной записке.

Москва, Татьяна Дорофеева

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