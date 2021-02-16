Прокурор назвала возможное наказание для Навального по делу о клевете

Государственное обвинение просит суд оштрафовать Алексея Навального на 950 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, и «по совокупности» оставить в силе приговор к трем с половиной годам колонии по делу «Ив Роше». Об этом сообщила прокурор Екатерина Фролова сегодня на заседании Бабушкинского суда.

По ее словам, заявления Навального были не просто субъективным мнением, а утверждениями. Аргументы защиты о том, что комментарий Навального является оценкой, а не клеветой, прокурор назвала несостоятельными, передает РИА «Новости».

«Оскорбления ветерана – это часть последовательной кампании по искажению исторической правды и основополагающих ценностей страны и сознательная дискредитация памяти о Великой Отечественной войне», – сказала гособвинитель.

Защита Навального настаивает на его невиновности.

Как сообщал «Новый День», по версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором разные люди высказались в поддержку изменений в Конституцию. Среди них был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Следствие сочло комментарии оппозиционера «носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию».

Предполагается, что следующее судебное заседание по делу о клевете пройдет 20 февраля в 14:00. Как отмечает «Интерфакс», в этот же день в 10 часов должно пройти заседание Мосгорсуда по апелляции защиты Навального на решение Симоновского суда, который заменил политику условный срок по делу «Ив Роше» на реальный.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.02.21

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