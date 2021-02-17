В Москве волна банковских краж: из сейфов исчезли десятки миллионов рублей

В центре Москвы произошла еще одна крупная банковская кража. Как сообщила пресс-служба столичного главка МВД, из сейфов кредитного учреждения на Петровском бульваре было украдено более 23 млн рублей.

Как установила полиция, 15 февраля в неустановленное время неизвестные, находясь в помещении банка, вскрыли банковские сейфы, передает РИА «Новости». Сообщается, что у трех человек они украли более 5, 4 и 13 миллионов рублей. Общий ущерб составил более 23 миллионов 690 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по п. б ч.4 ст.158 («Кража»).

Напомним, 10 февраля в полицию поступило сразу несколько сообщений о кражах в другом банке в центре Москвы – на улице Климашкина. С 31 декабря 2020 года по 9 февраля 2021 из ячеек было похищено имущество на сумму 142 млн 644 тысячи рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.02.21

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