«Мы последовательно завершили эту тему»: СовФед без обсуждения утвердил повышение штрафов по «репрессивному набору» законов

Сегодня Совет Федерации одобрил законопроекты, увеличивающих штрафы за нарушения деятельности инагентов и неповиновение органам правопорядка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки были приняты без обсуждения, а спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко назвала их принятие «последовательным» и «совершенно правильным».

В частности, были одобрены изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которые два-четыре раза увеличивают штрафы за неповиновение законному распоряжению полицейских, военнослужащих, сотрудников ФСБ, ФСИН, Росгвардии, органов госохраны и миграционных служб, которые они дают в ходе проведения митингов, собраний, шествий, пикетирования.

В случае первого нарушения штраф составит от 2 до 4 тысяч рублей, а при повторном – от 10 до 20 тысяч рублей. К виновным также может быть применен административный арест на срок до 15 суток либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов. Сегодня такие правонарушения наказываются штрафом в 500-1000 рублей.

Также сенаторы одобрили поправки в КоАП, которыми увеличивается ответственность за нарушение деятельности инагентов – физических лиц и организаций, работающих без юридического лица. Автор инициативы – депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Вяткин, выступая на заседании, пояснил, что этот законопроект связан с обеспечением мер, которые уже приняты.

«В прошлом году мы приняли закон, который устанавливает меры по недопущению иностранного вмешательства в организацию публичных массовых мероприятий. Установлены определённых требования сбора и использования средств. Конечно, эти требования должны быть подкреплены мерами ответственности за их неисполнение. Что и предлагается сделать. Просим поддержать. Государственной думой он был принят в трех чтениях», – сказал он.

Матвиенко назвала это «очень правильным» предложением. «Потому что мы принимаем закон – и пальчиком погрозим? Люди нарушают закон, а мер ответственности никаких нет. Наверное, на будущее это нужно сразу в одном законе делать. Но совершенно правильно, что мы последовательно завершили эту тему мерами ответственности», – сказала спикер Совета Федерации.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.02.21

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