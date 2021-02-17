«Нелюди какие-то, ей Богу»: водителям и кондукторам запретили высаживать детей из автобуса

Совет Федерации утвердил закон, который запрещает высаживать детей до 16 лет из автобуса. Как предает корреспондент РИА «Новый День», изменения были внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

Как отметил зампред профильного комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, законопроект внесен правительством РФ и разграничивает полномочия между федеральными и региональными органами власти, устанавливает правила проверки билетов и лиц, которые уполномочены это делать.

«И главное – федеральным законом запрещается высаживать детей до 16 лет за безбилетный проезд, если они следуют без сопровождения взрослых. Недопустимо высаживать ребенка из общественного транспорта, если он едет один», – сказал Васильев.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала этот документ «законом о совести». «Трудно можно себе представить, как можно высадить ребенка на улицу в мороз, даже если у него нет билета. Совесть законом не пропишешь. Конечно, стыдно за людей, которые позволяют себе такие действия, поэтому мы вынуждены законодательно это запретить. Понятно, что нельзя детей приучать к безбилетному проезду, но можно поговорить с ними, ребенку сказать, но высаживать ребенка на морозе – это нелюди какие-то, ей Богу», – подчеркнула она.

Напомним, в СМИ периодически появляется информация о вопиющих случаях, связанных с автобусами. Например, 31 января в Южно-Сахалинске водитель маршрутки насильно вытолкнул школьника из машины.

12 января в Кировской области кондуктор высадила школьника, который не мог оплатить проезд, на трассе, несмотря на сильный мороз.

21 декабря в Перми кондуктор высадил из автобуса 10-летнего мальчика, так как оплата по банковской карте не проходила, хотя деньги карте были.

Весной 2019 года в Ханты-Мансийске кондуктор выгнала из автобуса девочку за то, что та хотела расплатиться банковской карточкой. В салоне терминал не работал, а у ребенка не было с собой наличных денег. В тот день в городе был шквалистый ветер до 20 м/с, метель и гололед.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.02.21

Бывший министр экологии Подмосковья Александр Коган борется за свое достоинство. / Космонавта Рыжикова премируют за ручную стыковку корабля к МКС. / «Демократия у нас…» Госдума утвердила пять членов ЦИК. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»