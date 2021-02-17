«Люди, естественно, раздражаются»: Матвиенко высказалась по поводу «каких-то баснословных пенсий чиновников»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала информацию о своей пенсии в 450 тысяч рублей. Как предает корреспондент РИА «Новый День», глава верхней палаты парламента заверила, что это фейк, и назвала недопустимыми подобные мифы о тех, кто «многое делает, чтобы жизнь наша была лучше».

«Не могу не высказаться по поводу фейков, которые распространяются в Интернете по поводу каких-то баснословных пенсий чиновников, сенаторов, депутатов. Вот я, например, из Интернета узнала: все возмущаются, что Матвиенко получает пенсию в размере 450 тысяч рублей. Во-первых, моя декларация открыта, в декларации указано: у меня почти 50 лет трудового стажа, я получаю пенсию в размере 25 тысяч», – сказала Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Спикер Совета Федерации также заявила, что подобные информационные выбросы дискредитируют чиновников. «Люди, естественно, раздражаются, когда видят такие цифры. Надо подумать, каким образом давать достоверную информацию, чтобы не рождались такие мифы, слухи, не шла дискредитация людей, которые работают во власти и многое делают, чтобы жизнь наша была лучше», – отметила она.

Согласно декларации Матвиенко, ее доход в 2019 году вырос на 1,4 млн рублей и составил 16,7 млн рублей.

Москва, Александра Быстрицкая

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