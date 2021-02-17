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Среда, 17 февраля 2021, 18:10 мск

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С учетом «возможности угрозы жизни заявителя»: ЕСПЧ потребовал освободить Навального из-под стражи

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) требует освободить оппозиционера Алексея Навального из-под стражи. Об этом сообщила его адвокат Ольга Михайлова.

«Европейский суд по правам человека применил правило 39 регламента суда, определив российскому правительству незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора», – цитирует ее слова «Интерфакс».

Михайлова заявила, что такое решение «ЕСПЧ принял впервые, и российские власти должны его исполнить».

При этом отмечается, что суд принял решение, «рассмотрев обстоятельства и возможности угрозы жизни заявителя» и с учетом «общих обстоятельств» текущего нахождения его под стражей.

Напомним, в 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 годам лишения свободы условно по делу «ив Роше». 2 февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил ему условное наказание на реальный срок за регулярные пропуски регистрации в исполнительной инспекции в течение испытательного срока. С учетом отбытого домашнего ареста Навальному предстоит отбыть в колонии 2,8 года.

Москва, Александра Быстрицкая

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