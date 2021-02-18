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Четверг, 18 февраля 2021, 13:45 мск

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В Москве начинаются клинические испытания новой вакцины от коронавируса

Сегодня в Москве начинаются клинические исследования вакцины «Спутник Лайт». Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического «Спутника V» – наличие двух компонентов, вводимых пациенту.

«Для вакцинации «Спутником Лайт» потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации. В основе нового препарата – те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в «Спутнике V». Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно», – заверил Собянин.

По его словам, «Спутник Лайт» уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от Covid-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка.

В основном этапе – международных клинических исследованиях – примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов. Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин, не проходивший вакцинацию «Спутником V» и не имеющий других противопоказаний.

Собянин также сообщил, что к настоящему времени прививку от коронавируса препаратом «Спутник V» сделали 600 тысяч москвичей.

Москва, Светлана Антонова

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