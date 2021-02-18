Кремль отреагировал на требование ЕСПЧ освободить Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неправомерным требование Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) немедленно освободить Алексея Навального. По его словам, такое заявление является вмешательством в судебные дела в России.

«Наше отношение к этому решению вчера было озвучено министром юстиции Чуйченко. Решение неправомерное, оно является очень серьезной попыткой вмешательства во внутрироссийские судебные дела, что с нашей точки зрения является недопустимым», – цитирует его «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, рассматривает ли Россия возможность выхода из Совета Европы и ожидает ли санкций со стороны этой организации, Песков отметил, что у Москвы нет таких планов и « мы не ищем никакой конфронтации».

В то же время спикер Кремля пояснил, что с другой стороны, «поспешность в принятии подобных решений, и, наверное, явная ангажированность в принятии подобных решений, конечно, вызывает у нас очень много вопросов».

Комментируя вероятность обращения президента РФ в Конституционный суд относительно возможности исполнения требований ЕСПЧ, Песков сказал: «Я еще раз вас хочу отослать к заявлению министра юстиции, который еще вчера заявил о неправомерности решения для нашего суда. В настоящий момент я предлагаю исходить именно из заявления Минюста».

Накануне Страсбургский суд выступил к требованием незамедлительно освободить Навального из следственного изолятора. Министр юстиции России Константин Чуйченко назвал это решение ЕСПЧ необоснованным, политически мотивированным и неправомерным. «Полученное сегодня из ЕСПЧ требование об освобождении Навального беспрецедентно по нескольким причинам. Во-первых, это явное и грубое вмешательство в деятельность судебной власти суверенного государства», – заявил министр.

Требование суда Чуйченко также назвал «заведомо неисполнимым», «поскольку в соответствии с российским законодательством нет правовых оснований для освобождения данного лица из-под стражи».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.02.21

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