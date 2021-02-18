Коронавирусная реальность надолго: экономики продолжат закрываться, социальная напряженность будет нарастать

В ближайшие годы пандемия коронавируса продолжит оказывать давление на мировую экономику, приведет к национализации производств и повернет вспять отношение общества к государству. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказала директор Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Виктория Перская на пресс-конференции в Москве.

По ее оценке, коронавирус не ослабит влияние на экономические и социальные процессы в ближайшие годы. «Пандемия будет продолжаться. Выработка коллективного иммунитета в мировом сообществе – очень длительный процесс. Чтобы обеспечить иммунитет, нужно чтобы 70% населения земли его имели, а это 5 млрд человек. Пандемия останется», – сказала она, отметив, что наверняка сохранятся многие ограничения, которые были введены в прошлом году.

«Второй очень важный момент – изменение конфигурации мирового воспроизводственного цикла. В первую очередь, это скажется на глобальных цепочках стоимости. Закрытые границы, невозможность трансграничных перетоков реальных товаров создают условия, формируются предпосылки для переноса ключевых сегментов для развития национальных экономик на свою территорию или на территории близлежащих государств», – отметила Парская.

«То есть, ключевые перевозки в рамках глобальных цепочек будут сокращаться и регионализироваться. И этот процесс уже пошел очень быстро с середины 2020 года», – уточнила она.

Как полагает экономист, в этой ситуации крупные экономики мира, в том числе российская, будут вынуждены рассматривать свои позиции с точки зрения «самодостаточности для нацэкономики систем». «Что я имею в виду. К примеру, фармацевтическая отрасль – высочайшая степень зависимости от поставок из Китая сырья создает ненормальные зависимости в деле обеспечения здравоохранения нации. Без развития реального сектора, отраслей, которые создают реальный продукт, ни одно государство нормально функционировать не сможет. Важна будет самодостаточность на основе оптимизации возможностей своего производственного процесса и обеспечения занятости», – подчеркнула Перская.

Эксперт также обратила внимание, что еще одним важным элементом новой коронавирусной реальности станет нарастающая социальная напряженность. «Социальная напряженность будет только нарастать в связи с потерей рабочих мест. Мы это также уже видим практически во всех странах мира. Одни более успешно преодолевают борьбу с пандемией, другие – менее, но везде растет безработица и сокращается малый и средний бизнес (МСП). Именно тот сегмент, на который был сделан упор в вопросе занятости во все предыдущие 30 лет развитии мировой экономики. Сейчас МСП является самой зависимой системой отношений», – констатировала она.

По ее словам, беззащитность граждан перед пандемией повернёт вспять некоторые тенденции в политической жизни государств. «Важной тенденцией станет социализация национальных экономических политик. Здесь будет повышаться роль государства в регулировании и социальном обеспечении. Предыдущие 30 лет характеризовались тем, что роль государства была снижаемой, и должна была свестись к минимуму. Но в современных условиях социальное возмущение обращено именно к правительствам: «А что вы сделали для нас? Чем вы можете нам помочь?» В этих условиях перед государством встает задача повышения роли социального обеспечения», – заключила Перская.

Как сообщал «Новый День», ранее профессор Дипломатической академии МИД России Алексей Харланов заявил о потере Россией экономического суверенитета. «78% транснационализации в Российской Федерации до пандемии, сейчас 82-84%, и он будет нарастать. 4 трлн выдал товарищ Трамп на скупку активов, в районе 5-7 трлн, по неформальным данным, сделал Китай. Посмотрите, что происходит со средним и малым бизнесом: он убит. 50% у нас спортзалов позакрывалось и поменяло своих хозяев, две трети ресторанов, и это продолжается. Под маркой существующих российских граждан западный и восточный бизнес потихоньку ассимилирует экономику Российской Федерации», – отмечал он.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 18.02.21

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