В Подмосковье педофил напал на подростка

В Подмосковье задержан 45-летний житель Долгопрудного, который подозревается в развращении подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета. Мужчине предъявлено официальное обвинение.

По данным ведомства, инцидент произошел 2 января этого года на территории гаражного массива в мкр. «Виноградовские горки» в Долгопрудном. Подозреваемый принудил несовершеннолетнего к сексуальным действиям. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 133(«Понуждение к действиям сексуального характера несовершеннолетнего»).

Накануне в СМИ появилась информация о еще одном ЧП в Долгопрудном – отсидевший за убийство мальчика педофил заманил на обряд черной магии двух школьников, избил их и изнасиловал.

Как пишет «Комсомольская правда», школьник вступил в группу «Черная магия» в соцсети «ВКонтакте» и познакомился с мужчиной, который представился магом. 17 декабря 2020 года они встретились якобы для обряда посвящения. Мужчина отвел мальчика в лес, где сильно избил палкой, затем горячим воском от горящей свечи выжег по ранам звезду. После мужчина изнасиловал ребенка.

Через несколько дней пострадавший признался родителям, которые затем обратились в полицию. В ходе следствия выяснилось, что такому же обряду педофил подверг еще одного мальчика из Петербурга.

17 февраля суд подозреваемый был арестован. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 135 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего»). Сейчас устанавливается причастность мужчины к аналогичным преступлениям.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 19.02.21

Белый дом представил новый санкционный список по «Северному потоку – 2». / Банки не спешат переходить на Систему быстрых платежей. / Минфин предложил узаконить в России старательство. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»